Новые маршруты автобусов откроют на востоке и юге Москвы 21 сентября

Новые маршруты наземного транспорта откроют на востоке и юге Москвы 21 сентября. В свою очередь, в остальных округах скорректируют уже существующие. Всего изменения коснутся жителей 34 районов и городского округа Балашиха.

В частности, новый экспресс-маршрут № е66 соединит поселок Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро, а маршрут № м60 – Гольяново и Измайлово – с центром столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.