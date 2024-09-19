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19 сентября, 14:15

Транспорт

Новые маршруты автобусов откроют на востоке и юге Москвы 21 сентября

Новые маршруты автобусов откроют на востоке и юге Москвы 21 сентября

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Новые маршруты наземного транспорта откроют на востоке и юге Москвы 21 сентября. В свою очередь, в остальных округах скорректируют уже существующие. Всего изменения коснутся жителей 34 районов и городского округа Балашиха.

В частности, новый экспресс-маршрут № е66 соединит поселок Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро, а маршрут № м60 – Гольяново и Измайлово – с центром столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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