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19 апреля, 15:45

Транспорт

Новости мира: аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов

Новости мира: аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов

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Авиасообщение в Дубае нарушено из-за ливней и потопа. В связи с этим 19 апреля международный аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов. Ограничение действует с 11:00 по московскому времени. Между тем российские туристы, которые не могут вылететь из ОАЭ с 17 апреля, устроили акцию протеста в аэропорту. По словам туристов, представительство компании Emirates их игнорирует.

Сильный град обрушился на несколько провинций Китая. Куски льда повредили автомобили, а также сильно побили сельскохозяйственные и чайные плантации в провинции Гуйчжоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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