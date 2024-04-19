Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 07:30

Транспорт

Авиакомпания Emirates отменила рейсы из Дубая из-за ливня

Авиакомпания Emirates отменила рейсы из Дубая из-за ливня

Новый электробусный маршрут запустили на севере Москвы

Новости часа: до 8 мм осадков выпало в Московском регионе

Аэропорт Внуково призвал пассажиров прибывать заранее из-за ночной тренировки по эвакуации

Новости часа: водителей призвали соблюдать дистанцию из-за непогоды в Москве

Аэропорт Внуково призвал пассажиров прибывать заранее из-за ночной тренировки по эвакуации

Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

В Дептрансе Москвы призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах во время непогоды

Новости регионов: испытания импортозамещенного самолета SSJ-100 проводят в Новосибирске

Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций построено 48 км линий метро

С 17 апреля российские туристы не могут выехать из Дубая. Их рейсы были отменены из-за ливня, который обрушился на город. Все туристы являются пассажирами авиакомпании Emirates.

По словам путешественников, представительство авиакомпании их игнорирует, у многих заканчиваются деньги. В итоге люди решили привлечь к себе внимание с помощью акции протеста.

Между тем российские авиакомпании выполнили уже практически все задержанные рейсы. Об этом сообщили в Росавиации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика