19 апреля, 07:30Транспорт
Авиакомпания Emirates отменила рейсы из Дубая из-за ливня
С 17 апреля российские туристы не могут выехать из Дубая. Их рейсы были отменены из-за ливня, который обрушился на город. Все туристы являются пассажирами авиакомпании Emirates.
По словам путешественников, представительство авиакомпании их игнорирует, у многих заканчиваются деньги. В итоге люди решили привлечь к себе внимание с помощью акции протеста.
Между тем российские авиакомпании выполнили уже практически все задержанные рейсы. Об этом сообщили в Росавиации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.