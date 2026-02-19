Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 17:30

Транспорт

Заммэра Москвы Бирюков рассказал о помощи водителям на сложных участках дорог

Заммэра Москвы Бирюков рассказал о помощи водителям на сложных участках дорог

"Новости дня": циклон "Валли" привел к затруднениям на дорогах Москвы

18 рейсов задержали в московских аэропортах более чем на 2 часа из-за снегопада

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 19 февраля

Тягачи и тяжелые автокраны вышли дежурить на дорогах Москвы

Рейсы задерживаются в аэропортах столицы из-за снегопада

Загруженность дорог достигла 7 баллов в Москве из-за снегопада

Движение транспорта затруднено в Москве из-за метелей и усиления ветра

Движение затруднено на 65-м километре МКАД из-за снегопада

Авиаэксперт рассказал о работе аэропортов в условиях снегопада в столице

На МКАД и в ТиНАО 19 февраля дежурят тягачи и тяжелые автокраны. Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, они помогают водителям при авариях, а также на сложных участках дорог. Все городские службы из-за снегопада работают в усиленном режиме.

Коммунальщики прометают дороги и пешеходные зоны, обрабатывают их от гололеда. Москвичей призывают с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с работой коммунальной техники, и не мешать ее работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодагородвидеоМаксим Шаманин

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика