Заммэра Москвы Бирюков рассказал о помощи водителям на сложных участках дорог

На МКАД и в ТиНАО 19 февраля дежурят тягачи и тяжелые автокраны. Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, они помогают водителям при авариях, а также на сложных участках дорог. Все городские службы из-за снегопада работают в усиленном режиме.

Коммунальщики прометают дороги и пешеходные зоны, обрабатывают их от гололеда. Москвичей призывают с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с работой коммунальной техники, и не мешать ее работе.

