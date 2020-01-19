Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На катке Северного речного вокзала провели свыше 50 мастер-классов, эстафеты, танцевальные марафоны и другие мероприятия. Каток, ледяной городок и площадка электротюбинга будут работать всю зиму.

Кроме того, в прошлом году в столице в рамках проекта "Москва – область" запустили 25 новых маршрутов. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов. По его словам, за это время пассажиры совершили свыше 3 миллионов поездок.

Также стало известно, что с момента запуска сервиса оплаты транспорта по СБП таким способом воспользовались уже свыше 24 миллионов раз.

