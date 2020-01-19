Форма поиска по сайту

Новости

Новости

19 января, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Новости дня": Госавтоинспекция проверила документы и экипировку курьеров на велосипедах

Заммэра Ликсутов рассказал про экскурсии на судостроительной верфи в Москве

"Москва едет": Максим Ликсутов – о планах на 2026 год

Рейд по выявлению нарушителей ПДД среди курьеров начался в Москве

Москвичи пожаловались на доставщиков еды на велосипедах

Собянин: более 105 км дорог построили и реконструировали в Москве за 2025 год

В Крыму обсудили открытие аэропорта Симферополь

Новости регионов: жители Камчатки не смогли выйти из подъездов из-за циклона

Госавтоинспекторы проведут в Москве рейд "Велокурьер"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На катке Северного речного вокзала провели свыше 50 мастер-классов, эстафеты, танцевальные марафоны и другие мероприятия. Каток, ледяной городок и площадка электротюбинга будут работать всю зиму.

Кроме того, в прошлом году в столице в рамках проекта "Москва – область" запустили 25 новых маршрутов. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов. По его словам, за это время пассажиры совершили свыше 3 миллионов поездок.

Также стало известно, что с момента запуска сервиса оплаты транспорта по СБП таким способом воспользовались уже свыше 24 миллионов раз.

