Движение электричек МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" изменится в ночь на 20 и 21 декабря

В ночь с 19 на 20 декабря и с 20 на 21 декабря изменится движение электричек на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и "Аэроэкспрессов". Все из-за работ по модернизации контактной сети на участке Кунцевская – Фили.

С 23:00 до 06:00 интервалы между электричками будут увеличены, а некоторые поезда проследуют станции Баковка, Сетунь и Тестовская без остановки. На участке от Славянского бульвара до Беговой движение в обе стороны будет организовано по пути на Одинцово.

