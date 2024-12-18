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Новости

18 декабря, 09:45

Транспорт

Празднично задекорированный трамвай заметили на улицах Москвы

Празднично задекорированный трамвай заметили на улицах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 18 декабря

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 18 декабря

Проект "Искусство в метро" запустил новую выставку в Москве

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"Московский патруль": Госавтоинспекция в ходе рейда остановила свыше тысячи нарушителей

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, по городу уже начали курсировать трамваи, украшенные новогодними световыми гирляндами.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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