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16 декабря, 16:30

Транспорт

Власти столицы разрабатывают способы снижения нагрузки на МСД

Власти столицы разрабатывают способы снижения нагрузки на МСД

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Новости Московского транспорта

Автомобильная нагрузка на Московский скоростной диаметр (МСД) растет. Магистраль еще полностью не достроена, но уже пользуется огромной популярностью, поэтому рискует стать перегруженной трассой. Московские власти уже думают над решением этой проблемы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что на этот счет есть разные варианты. Таким образом он прокомментировал возможность введения платного проезда по трассе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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