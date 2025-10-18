Форма поиска по сайту

18 октября, 10:15

Транспорт

Расписание поездов изменилось на МЦК и МЦД-1 из-за ремонтных работ

Расписание поездов изменилось на МЦК и МЦД-1 из-за ремонтных работ

Расписание поездов изменилось на МЦК и МЦД-1 из-за ремонтных работ. На МЦК составы, идущие против часовой стрелки, временно не будут останавливаться на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская.

На Белорусском направлении МДЦ-1 работы ведутся на участке от Рабочего Поселка до Баковки. Электрички на участке Кунцевская – Одинцово будут следовать без остановок на Баковке, Немчиновке, Сетуни и Сколково, а интервалы движения на этих станциях вырастут до 1 часа 40 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоИван Евдокимов

