Расписание поездов изменилось на МЦК и МЦД-1 из-за ремонтных работ. На МЦК составы, идущие против часовой стрелки, временно не будут останавливаться на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская.

На Белорусском направлении МДЦ-1 работы ведутся на участке от Рабочего Поселка до Баковки. Электрички на участке Кунцевская – Одинцово будут следовать без остановок на Баковке, Немчиновке, Сетуни и Сколково, а интервалы движения на этих станциях вырастут до 1 часа 40 минут.

