"Новости дня": реконструкция ключевых дорог стартует в рамках бывшей промзоны Калошино

Район Метрогородок ждут большие транспортные перемены, так как в рамках масштабного преобразования бывшей промзоны Калошино стартует реконструкция ключевых дорог. В районе Пермской улицы появится долгожданный выезд на Московский скоростной диаметр. Работы пройдут и на Открытом шоссе и Тагильской улице.

В России фиксируют рост заболеваемости ветрянкой, при этом болеют в основном дети. Среди взрослых показатель заболеваемости гораздо ниже, но болезнь при этом может проходить тяжелее.

В Москве ученые разработали новую вакцину, предназначенную для лечения аллергии на пыльцу березы. Сейчас препарат проходит активные клинические испытания. Его будут применять у взрослых пациентов после завершения всех этапов исследований.

