Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 02:00

Транспорт

"Новости дня": реконструкция ключевых дорог стартует в рамках бывшей промзоны Калошино

"Новости дня": реконструкция ключевых дорог стартует в рамках бывшей промзоны Калошино

"Московский патруль": более 22 тысяч автомобилей отправили на спецстоянки в 2025 году

Новые шумоподавляющие кабины в столичном метро будут бесплатными до конца года

Введение нового механизма расчета утильсбора отложили в России до 1 декабря

Решение по перерасчету утильсбора в России должны принять до 1 декабря

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили после остановки поездов

"Новости дня": количество ДТП с арендованными СИМ в Москве снизилось на 60%

"Новости дня": в Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром

Минпромторгу поручили отсрочить введение новых правил расчета утильсбора

Акустические кабины появились на двух станциях метро в Москве

Район Метрогородок ждут большие транспортные перемены, так как в рамках масштабного преобразования бывшей промзоны Калошино стартует реконструкция ключевых дорог. В районе Пермской улицы появится долгожданный выезд на Московский скоростной диаметр. Работы пройдут и на Открытом шоссе и Тагильской улице.

В России фиксируют рост заболеваемости ветрянкой, при этом болеют в основном дети. Среди взрослых показатель заболеваемости гораздо ниже, но болезнь при этом может проходить тяжелее.

В Москве ученые разработали новую вакцину, предназначенную для лечения аллергии на пыльцу березы. Сейчас препарат проходит активные клинические испытания. Его будут применять у взрослых пациентов после завершения всех этапов исследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика