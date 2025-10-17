Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится с 18 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения некоторых пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессы, изменится в предстоящие выходные. Об этом горожан предупредила пресс-служба столичной магистрали.

Ведение корректировок связано с проведением ремонтно-путевых работ на остановочном пункте Баковка и станции Тушино, пояснили в компании.

В частности, на остановочном пункте Баковка железнодорожники будут проводить глубокую очистку, балластировку и выправку путей возле платформ с 02:20 18 октября до 02:30 19-го числа и с 03:00 19 октября до 03:00 20-го числа. На указанные периоды будут поочередно закрываться 1-й и 2-й главные пути, а поезда будут пропускаться по соседним путям.

Часть составов изменит время отправления и прибытия, а также количество остановок, а другая часть будет следовать по укороченным маршрутам или исключена из расписания.

В свою очередь, электрички МЦД будут курсировать из Лобни до станции Москва-Бутырская и обратно, а аэроэкспрессы – от и до станции Кунцево, а также из Усова до Рабочего поселка и обратно.

Вместе с тем на станции Тушино 18–19 октября с 00:20 до 10:20 будут проводиться работы по замене двух стрелочных переводов на первом главном пути. В связи с этим поезда на участке Подмосковная – Павшино будут следовать по соседним путям, что аналогично повлечет изменение времени и отправления некоторых составов, числа остановок и размера маршрута. Поезда МЦД будут ходить с увеличенными интервалами, некоторые из них будут доезжать до станций Москва – Пассажирская – Курская и Тушино.

МЖД призвала пассажиров заранее узнавать об изменениях в расписании на вокзалах и станциях, а также с помощью раздела "Пассажирам" на сайте ОАО "РЖД" или мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Ранее горожан предупредили об изменении расписания движения на Московском центральном кольце (МЦК) от Ростокина до Панфиловской 18 октября. В этот день поменяются пути отправления поездов против часовой стрелки, а также увеличатся интервалы между ними.

Кроме того, составы против часовой стрелки не будут останавливаться на Ростокино, Коптево и Балтийская. Для поездок на эти станции пассажирам нужно будет доезжать до Белокаменной или Лихобор и пересаживаться на поезда в обратную сторону.