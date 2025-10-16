Движение на МЦК временно изменится 18 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 18 октября, изменится движение на Московском центральном кольце (МЦК) от Ростокина до Панфиловской, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Как пояснили в ведомстве, будут изменены пути отправления поездов против часовой стрелки. В помощь пассажирам на каждой станции появятся плакаты с временной навигацией.

Вместе с тем интервалы движения будут увеличены:



на севере (Панфиловская – Ростокино) – от 8 до 42 минут;

на остальной части кольца – до 8 минут.

Кроме того, поезда против часовой стрелки не будут останавливаться на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская. Чтобы уехать с них, пассажирам нужно будет проследовать до Белокаменной или Лихобор, после чего пересесть на поезд в обратную сторону.

Для прибытия на указанные станции, придется проехать до соседних Ботанического сада или Стрешнева и пересесть на поезд в обратную сторону.

Также часть поездов против часовой стрелки не будет проезжать далее Белокаменной.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Дептрансе уточнили, что в период изменений специалисты проведут работы по возвращению путевой инфраструктуры МЦК на прежнее положение после строительства северного участка Московского скоростного диаметра.

Продолжить модернизацию планируется 2 ноября. Горожан просят по возможности пользоваться метро, МЦД и наземным транспортом.

Вместе с тем с 16 октября изменился режим работы станций Кольцевой линии метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая". Корректировки введены в связи с ремонтом эскалаторов и будут действовать до 23 декабря. Это необходимо для безопасных и комфортных поездок пассажиров.

