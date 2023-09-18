Авиапассажирам в РФ могут начать возмещать средства в случае атак БПЛА

В России могут ввести компенсацию авиапассажирам за форс-мажоры, связанные с атакой беспилотников. В таких ситуациях самолеты часто перенаправляют в другие аэропорты и люди опаздывают на стыковочные рейсы. О поправках в закон попросили в Общероссийском объединении пассажиров.

Кто будет платить за сорванную поездку? Как изменится стоимость билетов? И какие правила работают в данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.