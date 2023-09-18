Грузоперевозчики предложили ввести в России транспортный демпфер

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В России предложили ввести транспортный демпфер – компенсацию перевозчикам за сдерживание роста стоимости доставки грузов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующее обращение к Михаилу Мишустину от национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс".

Согласно тексту письма, на фоне подорожания топлива растут и расходы транспортных компаний. В связи с этим увеличивается стоимость перевозок, что, в свою очередь, приводит к подорожанию товаров.

Представители бизнеса считают, что транспортный демпфер по типу нефтяного позволил бы компенсировать бизнесу издержки за счет выплат от государства. Это также поможет избежать повышения стоимости услуг.

В документе говорится, что за последние полтора месяца цены на заправках поднялись в среднем на 4–5 рублей – примерно на 8%. При этом на фоне увеличения стоимости на АЗС топливные компании стали убирать скидки для перевозчиков. Таким образом, нагрузка на последних увеличилась уже на 15–20%.

Президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин заявил, что для сдерживания стоимости топлива внутри страны власти осуществляют выплаты нефтяным компаниям по демпферному механизму. Ассоциация предлагает проработать аналогичное соглашение с автогрузоперевозчиками, чтобы компенсировать высокую стоимость перевозок.

Ранее Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что правительство РФ занимается ситуацией, которая сложилась вокруг цен на бензин.

По информации СМИ, российское правительство на данный момент рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты или полный запрет их экспорта на определенный срок для насыщения рынка.

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