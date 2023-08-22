10:48Экономика
Минэнерго рекомендовало сдерживать цены на дизель в аграрных районах РФ
Фото: depositphotos/Kokhanchikov
Министерство энергетики рекомендовало нефтяным компаниям принять меры по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в аграрных районах России, пишет ТАСС.
Это связано с проблемами, которые имеют отношение к обеспечению топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах.
"Обеспечение топливом агропромышленного комплекса взято на особый контроль штаба Минэнерго России", – говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что на данный момент выявлены сложности с ритмичностью поставок в связи с высокой загруженностью железной дороги в южном направлении в туристический сезон.
Ранее СМИ писали, что российские регионы столкнулись с дефицитом топлива. Выяснилось, что на заправках пропадает бензин. Вместе с этим аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизеля.
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