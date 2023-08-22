Минэнерго рекомендовало сдерживать цены на дизель в аграрных районах РФ

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Министерство энергетики рекомендовало нефтяным компаниям принять меры по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в аграрных районах России, пишет ТАСС.

Это связано с проблемами, которые имеют отношение к обеспечению топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах.

"Обеспечение топливом агропромышленного комплекса взято на особый контроль штаба Минэнерго России", – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что на данный момент выявлены сложности с ритмичностью поставок в связи с высокой загруженностью железной дороги в южном направлении в туристический сезон.

Ранее СМИ писали, что российские регионы столкнулись с дефицитом топлива. Выяснилось, что на заправках пропадает бензин. Вместе с этим аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизеля.

Москвичам рассказали о ситуации с ростом цен на бензин