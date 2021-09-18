На БКЛ испытали еще один участок

На БКЛ метро испытали еще один новый участок. Тестовый поезд сегодня запустили между "Новаторской" и "Каховской".

Новые станции сделают путь до работы и учебы удобнее для 700 тысяч москвичей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.