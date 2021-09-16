Вестибюль станции метро "Курская" будет закрыт с 17 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вестибюль станции "Курская" (выход 1) Арбатско-Покровской линии столичного метро будет закрыт с 17 сентября по 19 ноября. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

"За это время капитально отремонтируем все три эскалатора", – отмечается в сообщении департамента.

Пассажирам столичной подземки рекомендуется для входа и выхода пользоваться расположенным вблизи объединенным вестибюлем (выход 3).

"Пожалуйста, планируйте поездки и приобретайте билеты заранее – это можно сделать через приложение "Метро Москвы". И, конечно, не забывайте про маски – безопасность превыше всего", – добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что южный вестибюль станции Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК) открылся после установки эскалатора.

