Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 июля

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Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Липецкой улицы, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения возможны на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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