В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 июля

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Липецкой улицы, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения возможны на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.