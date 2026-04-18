В наземном транспорте Москвы тестируют оплату проезда по биометрии. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сейчас в электробусах маршрута м53 проверяют работу системы местоположения, чтобы платежи проходили за проезд в конкретном автобусе или электробусе. Тестировать будут два способа: Bluetooth-метки в салоне и камеры.

В будущем, чтобы воспользоваться сервисом, нужно будет войти в приложение "Метро Москвы", подтвердить геоточку на маршруте, а затем произвести оплату.