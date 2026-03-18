В московском метро обновили систему объявлений для пассажиров

В московском метро обновили систему объявлений, сделав их более лаконичными. На Троицкой линии и БКЛ пассажиров теперь просят уступать места тем, кому стоять в вагоне сложнее всего. Текст сократили на треть.

Ранее объявление звучало так: "Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам". Теперь оно стало короче: "Будьте вежливы, уступайте места тем, кому сложнее стоять".

