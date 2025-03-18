Четыре крупных транспортных хаба откроют в Москве в ближайшие два года

Четыре новых транспортных хаба построят в столице в ближайшие два года. Они появятся на юге, севере, северо-востоке и в центре Москвы.

Новые возможности для построения удобных маршрутов развивают в городе по поручению Сергея Собянина. Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, московские городские вокзалы объединяют различные виды транспорта и располагают многофункциональной инфраструктурой.

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