18 марта, 22:30Транспорт
Четыре крупных транспортных хаба откроют в Москве в ближайшие два года
Четыре новых транспортных хаба построят в столице в ближайшие два года. Они появятся на юге, севере, северо-востоке и в центре Москвы.
Новые возможности для построения удобных маршрутов развивают в городе по поручению Сергея Собянина. Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, московские городские вокзалы объединяют различные виды транспорта и располагают многофункциональной инфраструктурой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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