В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 18 марта

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Волоколамском, и Можайском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе 72-го километра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Владимир Будаев.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.