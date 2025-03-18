В столице появятся новые транспортные узлы для удобных пересадок

В Москве до конца следующего года появятся четыре новых транспортных хаба. Они помогут пассажирам быстрее пересаживаться между метро, МЦД, МЦК и другими видами транспорта, что сократит время в пути.

Новые транспортные узлы организуют маршруты для жителей разных округов, делая поездки по городу удобнее. Хабы объединят несколько видов транспорта в одной точке, создавая комфортную пересадочную инфраструктуру.

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