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18 марта, 11:15

Транспорт

В столице появятся новые транспортные узлы для удобных пересадок

В столице появятся новые транспортные узлы для удобных пересадок

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В Москве до конца следующего года появятся четыре новых транспортных хаба. Они помогут пассажирам быстрее пересаживаться между метро, МЦД, МЦК и другими видами транспорта, что сократит время в пути.

Новые транспортные узлы организуют маршруты для жителей разных округов, делая поездки по городу удобнее. Хабы объединят несколько видов транспорта в одной точке, создавая комфортную пересадочную инфраструктуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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