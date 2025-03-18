Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Ярославском шоссе основной поток притормаживает перед эстакадой и съездом в сторону Ростокино и ВДНХ, но по дублеру движение свободное.

На Ленинградском шоссе перед Белорусской эстакадой затруднено движение как на основном ходу, так и на дублере. На Дмитровском шоссе по направлению в область наблюдаются затруднения, в сторону центра поток движется свободно.

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