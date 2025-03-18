Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 11:15

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Сергей Собянин: "Народное ополчение" будет напоминать первые станции метро

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 18 марта

Городские камеры показали обстановку на Каширском шоссе

"Мой район. Новости": по Трифоновской улице запустят новый трамвай

"Это Москва. Инфраструктура": путешествие на М3

Городские камеры показали обстановку на Рязанском проспекте

Автостраховщики рассказали о самых аварийных регионах России

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Ярославском шоссе основной поток притормаживает перед эстакадой и съездом в сторону Ростокино и ВДНХ, но по дублеру движение свободное.

На Ленинградском шоссе перед Белорусской эстакадой затруднено движение как на основном ходу, так и на дублере. На Дмитровском шоссе по направлению в область наблюдаются затруднения, в сторону центра поток движется свободно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика