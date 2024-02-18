Большое мозаичное панно установили на станции "Университет Дружбы Народов"

Работы на станции "Университет Дружбы Народов" будущей Троицкой линии метро близятся к завершению. Строители уже провели декоративную отделку, а в подземном вестибюле появилось большое мозаичное панно.

Мозаика выполнена в римском и флорентийском стилях из нескольких тысяч разных по форме и размеру кусочков. Мозаику сначала собрали в мастерской, после разделили на фрагменты и потом собрали в единое целое на станции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.