Москву накроет снегопад с метелью до утра 18 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь с 17 на 18 февраля в столице ожидается мокрый снег, метель, гололед, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупреждает главное управление МЧС России по городу Москве.

По прогнозам синоптиков, в период с 23:00 17 февраля до 10:00 18 февраля в Москве ожидается снег, мокрый снег, метель, гололедица на дорогах.

В связи с непогодой, МЧС призывает водителей сохранять внимательность на дорогах, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Также в ведомстве призвали избегать внезапных маневров при движении и парковать автомобили вдали от деревьев.

В свою очередь, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, стараться не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае затруднительной ситуации на дороге в МЧС России призвали незамедлительно набирать номер "101" или "112", или единый телефон доверия ГУ МЧС России по городу Москве: 8 (495) 637-22-22.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил, что в ночь с субботы на воскресенье в столице выпадет около 5 миллиметров снега. По словам синоптика, в ночь на 18 февраля температура составит от минус 1 до минус 3 градусов, по области прогнозируется минус 1–6 градусов. В первой половине дня в столице будут осадки в виде снега и мокрого снега.