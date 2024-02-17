17 февраля, 18:05Город
Москвичей предупредили о непогоде вечером 17 февраля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Вечером 17 февраля, в субботу, жителей Москвы ожидает снегопад и сильный ветер, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Ожидается, что сильный снегопад не прекратится целые сутки. При этом скорость порывов ветра будет достигать 14 метров в секунду, а прирост снега до вечера воскресенья, 18 февраля, может составить до 6 сантиметров.
"За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты ЦОДД, а сотрудники комплекса городского хозяйства продолжают в усиленном режиме убирать на улицах и общественных пространствах", – напомнили в пресс-службе.
По информации заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, с наступлением светлого периода суток специалисты также продолжат очищать кровли и выступающие элементы фасадов зданий.
Как напомнили в столичном Дептрансе, водителям рекомендуется не только соблюдать дистанцию и разрешенный скоростной режим, но и не отвлекаться на телефон.
"Водителей большегрузов просим планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили", – указали в пресс-службе.
Ранее специалисты комплекса городского хозяйства города уже начали в усиленном режиме ликвидировать последствия предыдущего сильного снегопада. По словам Бирюкова, в мероприятиях задействовано максимальное количество сил и техники.
До этого о серьезных осадках в ночь с 17-го на 18-е число предупреждал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В частности, по его данным, в столице может выпасть около 5 миллиметров осадков.
Около 0 градусов и мокрый снег ожидаются в Москве 17 февраля
Читайте также
- Москвичей предупредили о небольших осадках и порывистом ветре 17 февраля
- Метеорологическая весна может наступить в Москве после 20 марта