Москвичей предупредили о непогоде вечером 17 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вечером 17 февраля, в субботу, жителей Москвы ожидает снегопад и сильный ветер, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ожидается, что сильный снегопад не прекратится целые сутки. При этом скорость порывов ветра будет достигать 14 метров в секунду, а прирост снега до вечера воскресенья, 18 февраля, может составить до 6 сантиметров.

"За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты ЦОДД, а сотрудники комплекса городского хозяйства продолжают в усиленном режиме убирать на улицах и общественных пространствах", – напомнили в пресс-службе.

По информации заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, с наступлением светлого периода суток специалисты также продолжат очищать кровли и выступающие элементы фасадов зданий.

Как напомнили в столичном Дептрансе, водителям рекомендуется не только соблюдать дистанцию и разрешенный скоростной режим, но и не отвлекаться на телефон.



"Водителей большегрузов просим планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили", – указали в пресс-службе.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства города уже начали в усиленном режиме ликвидировать последствия предыдущего сильного снегопада. По словам Бирюкова, в мероприятиях задействовано максимальное количество сил и техники.

До этого о серьезных осадках в ночь с 17-го на 18-е число предупреждал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В частности, по его данным, в столице может выпасть около 5 миллиметров осадков.

Около 0 градусов и мокрый снег ожидаются в Москве 17 февраля