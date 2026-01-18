С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов. Теперь авиаперевозчики будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств.

Отдельный блок изменений касается семей с детьми. В частности, устанавливается обязанность предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы.

