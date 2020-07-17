Новости Московского транспорта

Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 14:30

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Автоэксперт рассказал, к чему может привести гидроудар машины

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Интерактивная выставка "Та самая Москва" пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На уличной экспозиции у "Манежа" разместят 8 реалистичных симуляторов городского транспорта и строительной техники.

"Первый в России беспилотный трамвай проехал по улицам Москвы более 6 тысяч километров. Он курсирует как в техническом режиме, так и с пассажирами по трассе маршрута № 10 в районе Строгино. Главным приоритетом является безопасность и комфорт поездок, поэтому специально для трамвая создана технология управления, которая состоит из 7 подсистем. Уникальная для мира разработка принадлежит правительству Москвы", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

За январь – июнь общее число ДТП с участием СИМ снизилось на 60% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Аварийность снижена за счет введения системы верификации СИМ, тестирования участков для снижения скорости.

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