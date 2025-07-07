Прокуратура выявила санитарные нарушения на теплоходе "Николай Карамзин"

Транспортная прокуратура выявила нарушение санитарно-эпидемиологических норм при эксплуатации теплохода "Николай Карамзин", у пассажиров которого ранее выявили норовирус.

Все материалы уже переданы соответствующим органам для уголовного преследования. Всего, по данным Роспотребнадзора, вирус был обнаружен у 37 пассажиров, среди которых также оказались члены экипажа, включая повара. Всех их передали врачам.

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