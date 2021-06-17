Трамваи № 36 и 37 задерживаются по техническим причинам

Трамваи № 36 и 37 задерживаются от 3-й Владимирской улицы до Новогиреева по техническим причинам. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В ведомстве призвали пассажиров быть внимательными. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.