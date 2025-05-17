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17 мая, 16:30

Транспорт

Трамваи временно не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды"

Трамваи временно не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды"

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Трамваи на участке между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" не будут ходить 2 недели.

Дело в том, что там строят новую линию для трамваев: у "Чистых прудов" новый участок присоединят к существующим путям.

Новый наземный рельсовый путь соединит действующие трамвайные пути и позволит создать два диаметральных маршрута общей протяженностью около 59 километров. Благодаря новому участку единая трамвайная сеть охватит сразу 19 районов Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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