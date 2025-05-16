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16 мая, 14:15

Транспорт

В столичном метро запустили тематические поезда в честь 90-летия

В столичном метро запустили тематические поезда в честь 90-летия

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В честь 90-летия столичного метро на линии вышли тематические составы середины прошлого века. Винтажные вагоны позволяют пассажирам погрузиться в историю, однако они заметно уступают современным по вместительности – рассчитаны всего на 425 человек, в то время как новые составы вмещают до 1 500 пассажиров.

С самого начала вестибюли строились не как проходы, а как настоящие дворцы, мрамор и гранит стали их отличительной чертой. Подробнее – в программе "Москва сегодня" в 10:20 17 мая.

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