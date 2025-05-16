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16 мая, 22:20

Транспорт

Круглый стол в честь 90-летия столичного метро прошел в Москве

Круглый стол в честь 90-летия столичного метро прошел в Москве

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В Москве прошел круглый стол, посвященный 90-летию столичного метро. В нем приняли участие руководители метрополитенов четырех российских мегаполисов.

Основной темой стало обсуждение опыта Москвы в развитии инфраструктуры метро и подвижного состава. Коснулись на круглом столе и перспектив развития других видов рельсового транспорта.

Представители Дептранса Москвы рассказали, что в ближайшее время в столице запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута общей протяженностью 59 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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