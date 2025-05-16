Круглый стол в честь 90-летия столичного метро прошел в Москве

В Москве прошел круглый стол, посвященный 90-летию столичного метро. В нем приняли участие руководители метрополитенов четырех российских мегаполисов.

Основной темой стало обсуждение опыта Москвы в развитии инфраструктуры метро и подвижного состава. Коснулись на круглом столе и перспектив развития других видов рельсового транспорта.

Представители Дептранса Москвы рассказали, что в ближайшее время в столице запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута общей протяженностью 59 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

