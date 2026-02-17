В столице возведут 50 искусственных сооружений и 60 пешеходных переходов в 2026 году

Почти 300 километров дорог построят в Москве в ближайшие 3 года. В планах также возвести почти 50 искусственных сооружений и около 60 пешеходных переходов. В этом году уже открыли участок Коммунарского шоссе и завершили формирование основного хода Южной рокады.

До конца года на северо-востоке столицы появится путепровод на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений МЖД. Водители получат прямой выезд из Останкинского района на северный участок Московского скоростного диаметра. Пробег автомобилей сократится более чем на 5 километров.

