Трамвайный маршрут № 5 восстановили в Москве спустя 30 лет. Он заменил действующие маршруты трамвая № 9 и электробуса № с510 и будет курсировать от станции метро "Рижская" до Белорусского вокзала. При этом его провозная способность на 20% больше.

Между конечными остановками около 4,5 километра. Маршрут проходит через 3 района: Тверской, Марьина Роща и Мещанский. На пути 16 остановок, 6 из которых новые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

