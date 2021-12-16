В Москве заработала виртуальная "Тройка". Теперь карту можно скачать в телефон и оплачивать ей проезд в одно касание. Пока сервис работает только для платформы Android.

Виртуальная "Тройка" действует на всех видах общественного транспорта. Прикладывать ее нужно к турникетам, где есть опция бесконтактной оплаты.

Также данная карта позволяет купить билет онлайн без очередей в кассы. В частности, можно приобрести абонементы "ТАТ" и "Единый". В следующем году к сервису подключат и другие тарифы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.