Стало известно, когда закончат строительство трассы Москва – Казань

Трассу Москва – Казань запустят в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Транспортная неделя".

Речь идет об основном ходе трассы протяженностью 810 километров. Все дополнительные въезды на М-12 и съезды с нее построят в 2024 году.

По предварительным оценкам, добраться в столицу Татарстана можно будет за 6,5 часа. Сейчас водители тратят на дорогу в два раза больше времени. Проезд по новой трассе обойдется примерно в две тысячи рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

