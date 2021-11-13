"Специальный репортаж": когда закончится четвертая волна

В некоторых российских регионах продолжаются нерабочие дни, призванные остановить распространение коронавируса. Ковидные каникулы продлили в Томске, Новгороде, Челябинске, Курске, Брянске и Смоленске.

Европа также борется с четвертой волной ковида, там вводят все новые ограничения: в Германии, например, в некоторые рестораны не попасть даже с ПЦР-тестом, а в Латвии и вовсе веден комендантский час.

Сколько волн коронавируса нас еще ждет и когда все это кончится? Об этом – в программе "Специальный репортаж".