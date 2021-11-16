Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Сокольнической линии метро. Ее открыли в составе самого первого участка городской подземки в 1935 году. Станция неглубокая – 8 метров.

Платформа узкая – большого пассажиропотока при ее возведении не планировали. Также там всего один наземный вестибюль.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.