Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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16 сентября, 06:15

Транспорт

На востоке Москвы меняются маршруты трамваев

На востоке Москвы меняются маршруты трамваев

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На востоке Москвы меняются маршруты трамваев. Транспорт не будет доезжать до станции метро "Шоссе Энтузиастов" и в Новогиреево. Связано это с ремонтом путей.

37-й маршрут отменяется вовсе. 36-й маршрут теперь следует от района Метрогородок до станции "Семеновская", а далее по одностороннему кольцу через станции "Авиамоторную", "Лефортово" и через Госпитальную площадь возвращается обратно. Такой же маршрут теперь и 46-го номера.

Чтобы добираться до нужных станций подземки, следует пользоваться автобусом номер 037. Он будет следовать к "Шоссе Энтузиастов", "Перово" и "Новогиреево" от "Авиамоторной".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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