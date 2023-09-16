На востоке Москвы меняются маршруты трамваев. Транспорт не будет доезжать до станции метро "Шоссе Энтузиастов" и в Новогиреево. Связано это с ремонтом путей.

37-й маршрут отменяется вовсе. 36-й маршрут теперь следует от района Метрогородок до станции "Семеновская", а далее по одностороннему кольцу через станции "Авиамоторную", "Лефортово" и через Госпитальную площадь возвращается обратно. Такой же маршрут теперь и 46-го номера.

Чтобы добираться до нужных станций подземки, следует пользоваться автобусом номер 037. Он будет следовать к "Шоссе Энтузиастов", "Перово" и "Новогиреево" от "Авиамоторной".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.