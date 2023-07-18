Работу Керченской паромной переправы возобновили

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Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Крыму.

По состоянию на 06:10 18 июля движение паромов осуществляется в штатном режиме, уточнили в ведомстве.

В ночь на 18 июля работу Керченской паромной переправы временно приостановили из-за непогоды, в частности, сильного ветра.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

Владимир Путин заявил, что Москва ответит на теракт на Крымском мосту. Министерство обороны уже готовит соответствующие предложения.

Путин поручил детально разобраться в теракте на Крымском мосту