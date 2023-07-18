Время ожидания проезда к Крымскому мосту с Кубани составляет около двух часов

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Время ожидания в очереди у Крымского моста, на котором запустили реверсивное движение, составляет около двух часов со стороны Краснодарского края с момента подъезда к мосту до завершения досмотра. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что автомобили пропускают к пункту досмотра по несколько десятков. После прохождения досмотра создается колонна из порядка 50 авто для проезда по мосту. Сам досмотр же при небольшом количестве вещей занимает 5–10 минут.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

Владимир Путин заявил, что Москва ответит на теракт на Крымском мосту. Министерство обороны уже готовит соответствующие предложения.

Легковые автомобили могут запустить по Крымскому мосту в ночь на 18 июля