Работу Керченской паромной переправы временно приостановили из-за непогоды

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Крыму.

Уточняется, что работа переправы была остановлена в связи с ухудшением погодных условий, в частности из-за ветра, скорость которого составляет до 17 метров в секунду.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.

Время ожидания в очереди у Крымского моста составляет около двух часов со стороны Краснодарского края с момента подъезда к мосту до завершения досмотра.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста