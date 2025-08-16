Форма поиска по сайту

16 августа, 12:15

Транспорт

В Москве перекроют движение по Садовому кольцу из-за забега

В Москве вводят временные ограничения движения из-за проведения забега. Уже 16 августа с 20:00 нельзя будет парковаться на Зубовской площади, Большой Пироговой улице и проезде Девичьего Поля. Ограничения снимут утром 18 августа.

Завтра, 17 августа, с утра до 19:30 полностью перекроют движение по Садовому кольцу и ряду прилегающих улиц. Водителей просят заранее планировать маршруты и пользоваться общественным транспортом.

Подробнее – в эфире Москва 24.

