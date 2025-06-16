Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 07:15

Транспорт

Тысячи россиян не могут вылететь с Ближнего Востока из-за перебоев в авиасообщении

Тысячи россиян не могут вылететь с Ближнего Востока из-за перебоев в авиасообщении

"Мой район. Новости ": электробусы вышли на новые маршруты в центре Москвы

Затруднения в движении зафиксированы на выезде из Тегерана

Около 10 тыс россиян столкнулись с перебоями авиарейсов на Ближнем Востоке

Автопарк ЦОДД начали обновлять в Москве

Москвичи начали массово возвращаться в столицу после длинных выходных

"Мой район. Новости": третий речной регулярный маршрут начали готовить к запуску в Москве

"Мой район. Новости": электробусы запустили по маршруту № 707 в Солнцеве

Контроль за парковкой мотоциклов усилят в Москве с 16 июня

Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке российские туристы столкнулись с трудностями при возвращении домой. По информации посольства РФ в Дубае, изменения в расписании затронули около 10 тысяч человек. Временно закрыто небо над Ираном, что вынуждает перевозчиков менять маршруты или вовсе отменять рейсы.

Некоторым пассажирам авиакомпании предоставляют проживание и питание за свой счет, но те, кто организовал поездку самостоятельно, вынуждены решать вопрос возврата и перебронирования самостоятельно. Эксперты предупреждают: ситуация остается нестабильной, и возможны новые изменения в расписании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествияза рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор БедуляАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика