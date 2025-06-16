Тысячи россиян не могут вылететь с Ближнего Востока из-за перебоев в авиасообщении

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке российские туристы столкнулись с трудностями при возвращении домой. По информации посольства РФ в Дубае, изменения в расписании затронули около 10 тысяч человек. Временно закрыто небо над Ираном, что вынуждает перевозчиков менять маршруты или вовсе отменять рейсы.

Некоторым пассажирам авиакомпании предоставляют проживание и питание за свой счет, но те, кто организовал поездку самостоятельно, вынуждены решать вопрос возврата и перебронирования самостоятельно. Эксперты предупреждают: ситуация остается нестабильной, и возможны новые изменения в расписании.

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