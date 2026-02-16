Водителям грузовиков рекомендовали отложить несрочные рейсы из-за снегопада в столице

Водителям грузовиков рекомендовали отложить несрочные рейсы из-за снегопада в Москве. Тем, кто уже в пути, советуют тщательно планировать маршрут, избегать затяжных подъемов, спусков и сложных участков на МКАД и других магистралях.

За ситуацией на столичных трассах в круглосуточном режиме следит Дорожный патруль ЦОДД. Экипажи получают информацию о происшествиях от дежурной службы через камеры наблюдения и сами выявляют проблемы во время объезда. Они первыми приходят на помощь.

