16 февраля, 15:15Транспорт
Водителям грузовиков рекомендовали отложить несрочные рейсы из-за снегопада в столице
Водителям грузовиков рекомендовали отложить несрочные рейсы из-за снегопада в Москве. Тем, кто уже в пути, советуют тщательно планировать маршрут, избегать затяжных подъемов, спусков и сложных участков на МКАД и других магистралях.
За ситуацией на столичных трассах в круглосуточном режиме следит Дорожный патруль ЦОДД. Экипажи получают информацию о происшествиях от дежурной службы через камеры наблюдения и сами выявляют проблемы во время объезда. Они первыми приходят на помощь.
