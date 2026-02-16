Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 15:15

Транспорт

Водителям грузовиков рекомендовали отложить несрочные рейсы из-за снегопада в столице

Водителям грузовиков рекомендовали отложить несрочные рейсы из-за снегопада в столице

Рублево-Архангельская линия метро свяжет центр столицы с ближайшим Подмосковьем

В России потенциальных авиадебоширов планируют выявлять еще до посадки в самолеты

Собянин: началось строительство станции "Луганская" Бирюлевской линии метро

Пять рейсов в московских аэропортах задержали более чем на 2 часа из-за непогоды

В Москве построят 5 станций Рублево-Архангельской линии метро в 2026 году

Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада и усиления ветра

Росавиация рекомендовала перевозчикам выявлять авиадебоширов до посадки в самолет

Строительство участка Рублево-Архангельской линии метро завершат в Москве в 2026 году

Движение перекрыли в 1-м Магистральном тупике из-за пожара

Водителям грузовиков рекомендовали отложить несрочные рейсы из-за снегопада в Москве. Тем, кто уже в пути, советуют тщательно планировать маршрут, избегать затяжных подъемов, спусков и сложных участков на МКАД и других магистралях.

За ситуацией на столичных трассах в круглосуточном режиме следит Дорожный патруль ЦОДД. Экипажи получают информацию о происшествиях от дежурной службы через камеры наблюдения и сами выявляют проблемы во время объезда. Они первыми приходят на помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодагородвидеоМаксим ШаманинМария Панкратова

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика