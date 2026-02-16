Москвичам рассказали, на что обращать внимание во время тест-драйва автомобиля с пробегом

Москвичам рассказали, на что следует обращать внимание во время тест-драйва новых автомобилей и машин с пробегом. Сначала, сев на водительское кресло, нужно оценить удобство всех ручек и кнопок управления. Одним из главных критериев является качество обзора и видимости.

Во время движения необходимо проверить реакцию машины на действия водителя при ускорении, замедлении, торможении и входе в поворот. При этом случае с подержанной машиной только тест-драйвом не обойтись. Нужны специальные инструменты и приборы, чтобы проверить кузов и главные узлы автомобиля на скрытые дефекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.