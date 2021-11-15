Более 50 тысяч штрафов выписали в метро пассажирам без маски

Несмотря на то, что уровень заболеваемости коронавирусом в Москве снижается, маски и проверки все равно действуют. В общественном транспорте по-прежнему строго следят за тем, чтобы все пассажиры были с прикрытыми лицами. Причем, по словам контролеров, маски должны быть надеты правильно.

Старший инспектор контролер ГКУ "Организатор перевозок" Ольга Луковникова подчеркнула, что маску нужно надевать заранее, при входе в транспорт. Кроме того, она должна полностью закрывать нос и лицо.

За отсутствие маски или спущенную маску пассажирам выписывают административные штрафы. Так, в октябре контролеры зафиксировали более 50 тысяч нарушений.