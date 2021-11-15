Движение по Волоколамскому тоннелю восстановили после ремонтных работ

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение по Волоколамскому тоннелю восстановлено после ремонтных работ.

Об этом в понедельник утром, 15 ноября, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение по Волоколамскому тоннелю восстановлено", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Движение по направлению из центра в область было перекрыто накануне поздно вечером.

Ранее сообщалось, что движение на различных участках МКАД вблизи Осташковского шоссе ограничили и перекрыли почти на год, до 30 сентября 2022 года.

В сентября из-за обнаружения мины времен Великой Отечественной войны перекрывали движение по съезду с МКАД на Носовихинское шоссе. Снаряд обнаружили во время проведения на участке дороги ремонтных работ. На место были вызваны экстренные службы.