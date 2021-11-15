Движение по Волоколамскому тоннелю восстановили после ремонтных работ

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение по Волоколамскому тоннелю восстановлено после ремонтных работ.
Об этом в понедельник утром, 15 ноября, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Движение по Волоколамскому тоннелю восстановлено", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Движение по направлению из центра в область было перекрыто накануне поздно вечером.
Ранее сообщалось, что движение на различных участках МКАД вблизи Осташковского шоссе ограничили и перекрыли почти на год, до 30 сентября 2022 года.
В сентября из-за обнаружения мины времен Великой Отечественной войны перекрывали движение по съезду с МКАД на Носовихинское шоссе. Снаряд обнаружили во время проведения на участке дороги ремонтных работ. На место были вызваны экстренные службы.
Волоколамский тоннель перекрыли до утра 15 ноября
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